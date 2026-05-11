In pelle liscia camoscio o vernice glossy gli stivaletti bordeaux conquistano il guardaroba di stagione con eleganza contemporanea
Dopo diversi mesi in cui il nero e il marrone hanno dominato le scelte di calzature, la primavera 2026 porta in primo piano gli stivaletti bordeaux. Disponibili in pelle liscia, camoscio o vernice lucida, questi modelli stanno attirando l’attenzione nelle vetrine di negozi e nelle collezioni di stagione. La novità si inserisce in un trend che privilegia tonalità più vivaci e look più sofisticati per le calzature di stagione.
D opo stagioni dominate da nero e marrone, la primavera 2026 apre finalmente le porte a una nuova ossessione fashion: gli stivaletti bordeaux. Raffinati, profondi e incredibilmente sofisticati, gli ankle boots borgogna conquistano il guardaroba contemporaneo grazie alla loro capacità di aggiungere carattere anche agli outfit più semplici. Ma come abbinare gli stivaletti bordeaux senza risultare eccessive? La chiave è giocare con tonalità morbide, denim rilassato e silhouette essenziali. Ecco cinque idee look di tendenza a cui ispirarsi. Con i jeans ampi Sotto i jeans ampi, per aggiungere un inaspettato tocco cromatico anche al più basic dei look.🔗 Leggi su Iodonna.it
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