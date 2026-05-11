In pelle liscia camoscio o vernice glossy gli stivaletti bordeaux conquistano il guardaroba di stagione con eleganza contemporanea

Dopo diversi mesi in cui il nero e il marrone hanno dominato le scelte di calzature, la primavera 2026 porta in primo piano gli stivaletti bordeaux. Disponibili in pelle liscia, camoscio o vernice lucida, questi modelli stanno attirando l’attenzione nelle vetrine di negozi e nelle collezioni di stagione. La novità si inserisce in un trend che privilegia tonalità più vivaci e look più sofisticati per le calzature di stagione.

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