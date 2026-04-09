Torna Vivicittà l' 11 e il 12 aprile due giorni di sport inclusione e solidarietà in centro

Il 11 e 12 aprile si svolgerà a Pescara la 42ª edizione di Vivicittà, la manifestazione organizzata dall'Uisp che coinvolge attività sportive, momenti di inclusione e iniziative di solidarietà nel centro della città. L'evento vede la partecipazione di atleti e cittadini, che si riuniscono per due giorni di corse e incontri, promuovendo valori legati allo sport e alla comunità locale. La manifestazione si ripete annualmente e rappresenta un appuntamento consolidato nel calendario cittadino.

Torna anche quest’anno a Pescara Vivicittà, la manifestazione sportiva–ricreativa promossa da Uisp – Unione Italiana Sport Per Tutti, giunta alla 42ª edizione. L’appuntamento è per l’11 e il 12 aprile, tra piazza della Rinascita e le principali vie cittadine, con un programma che unisce sport. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Due giorni di moda nel cuore di Monreale: l’11 e il 12 aprile Piazza Guglielmo è passerella a cielo aperto Sport, inclusione e solidarietà: torna Giocagin, tra spettacoli e beneficenzaDomenica 22 il Palasport di Ferrara si trasformerà in un grande palcoscenico di sport, inclusione e solidarietà. Temi più discussi: Vivicittà domenica 12 aprile in 40 città: torna la corsa più grande del mondo; Il 12 aprile torna ad Aosta l’appuntamento con Vivicittà; Torna Vivicittà, 38° edizione della manifestazione podistica non competitiva ricca di tante novità 12 aprile 2026; Vivicittà domenica 12 aprile in 40 città: torna la corsa più grande del mondo. Torna la festa di Vivicittà. Sport e inclusione insieme nella corsa lunga 40 anniDomenica mattina da Piazza Brin la partenza della tradizionale kermesse. Un’attenzione particolare alle persone con disabilità. Come e dove iscriversi. lanazione.it A Matera torna il 'Vivicittà', la corsa per la pace e i dirittiUn evento atteso che unisce sport, benessere e impegno sociale, coinvolgendo runner di tutte le età in una giornata all'insegna della partecipazione, dei valori inclusivi, per la pace, l'ambiente, i d ... ansa.it TvSei. . A Pescara domenica torna il 42esimo Vivicittà È uno degli eventi sportivi più attesi. Stiamo parlando dell’edizione 2026 del Vivicittà, manifestazione podistica di valenza nazionale in programma domenica prossima a Pescara - facebook.com facebook #Online la Selezione stampa @UispNazionale . In primo piano: Verso Vivicittà: Uisp presenta il Vivicittà 2026 al Comune di Matera: report e foto. Su @SassiLive ; A Livorno torna Vivicittà. Su IlTelegrafoLivorno e MarathonWorld; a Bari la 38esima edizione di V x.com