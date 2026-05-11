In limine all' Ossario di Custoza
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Avete già preparato carta e penna? Il secondo appuntamento di "In limine - Piccolo viaggio di esplorazione e scrittura poetica all'Ossario di Custoza" è vicino! Ci vediamo sabato 16 maggio alle ore 15!Progetto a cura di Arianna PastorelliIscrizioni al link ossariocustoza.iteventiin-limine-5.🔗 Leggi su Veronasera.it
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