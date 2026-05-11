In limine all' Ossario di Custoza

Avete già preparato carta e penna? Il secondo appuntamento di "In limine - Piccolo viaggio di esplorazione e scrittura poetica all'Ossario di Custoza" è vicino! Ci vediamo sabato 16 maggio alle ore 15!Progetto a cura di Arianna PastorelliIscrizioni al link ossariocustoza.iteventiin-limine-5.🔗 Leggi su Veronasera.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Il Mausoleo Ossario Garibaldino e Goffredo MameliCosa: Conferenza conclusiva della rassegna Risorgimento a Roma dedicata a Goffredo Mameli e al Mausoleo Ossario Garibaldino.

Cimitero delle Fontanelle: Napoli riabbraccia l’antico ossario con una grande festa di comunitàCimitero delle Fontanelle: il 18 aprile riapre ufficialmente l'ossario del Rione Sanità.