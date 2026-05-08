Il Mausoleo Ossario Garibaldino e Goffredo Mameli

Si è tenuta la conferenza finale della rassegna dedicata al Risorgimento a Roma, con un focus particolare su Goffredo Mameli e sul Mausoleo Ossario Garibaldino. L’evento ha riunito studiosi e appassionati per discutere dell’importanza storica di questi simboli e del ruolo che rivestono nella memoria collettiva. La giornata ha visto interventi e approfondimenti sui temi legati alla storia e alla commemorazione.

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Cosa: Conferenza conclusiva della rassegna Risorgimento a Roma dedicata a Goffredo Mameli e al Mausoleo Ossario Garibaldino.. Dove e Quando: Archivio Storico Capitolino (Piazza dell’Orologio 4), lunedì 11 maggio 2026 alle ore 17.. Perché: Un’occasione per approfondire la figura del giovane autore dell’Inno d’Italia e il valore simbolico del luogo della sua sepoltura.. Il ciclo di incontri dedicato alla storia dell’Unità d’Italia nella Capitale giunge al suo atto finale. Lunedì 11 maggio 2026, alle ore 17, l’ Archivio Storico Capitolino ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna Risorgimento a Roma. L’incontro, intitolato , vedrà come protagonista il professor Miguel Gotor, stimato storico e docente dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Il Mausoleo Ossario Garibaldino e Goffredo Mameli Notizie correlate Il garibaldino. Primo Baroni e la giubba color caffèdi Stefano Marchetti Primo Baroni, ventenne garibaldino modenese, sbarcò a Palermo il 18 luglio 1860. Monte San Savino rende omaggio a Zannetti, il medico garibaldinoZannetti fu un medico innovatore, Senatore del Regno e fervente garibaldino, divenuto celebre per aver estratto la pallottola dalla gamba di... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Roma, il 25 aprile tra commemorazioni e itinerari per la festa della Liberazione: ecco gli appuntamenti - Radio Globo. Riapre il Mausoleo Ossario Garibaldino del Gianicolo. Il luogo della memoria torna a splendereUn luogo della memoria torna accessibile a tutti. Infatti, riapre al pubblico il Mausoleo Ossario Garibaldino del Gianicolo. Progettato dall’architetto Giovanni Jacobucci e inaugurato nel 1941, ospita ... romatoday.it Al Gianicolo riapre al pubblico il Mausoleo ossario garibaldinoRiapre al pubblico il Mausoleo Ossario Garibaldino del Gianicolo, uno dei luoghi simbolo della memoria storica di Roma. Il monumento, dedicato ai caduti delle battaglie per la difesa della Repubblica ... romatoday.it