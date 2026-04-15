Cimitero delle Fontanelle | Napoli riabbraccia l’antico ossario con una grande festa di comunità

Il cimitero delle Fontanelle a Napoli ha riaperto ufficialmente il 18 aprile dopo un intervento di restauro e riqualificazione. L’ossario, situato nel quartiere Rione Sanità, è stato riaperto al pubblico con una cerimonia che ha coinvolto la comunità locale. La riapertura fa parte di un progetto di rigenerazione urbana volto a restituire il sito a cittadini e visitatori, consolidando il suo ruolo come luogo di memoria e storia.

Cimitero delle Fontanelle: il 18 aprile riapre ufficialmente l'ossario del Rione Sanità. Un progetto di rigenerazione urbana per restituire il sito a cittadini e turisti. Il prossimo 18 aprile segnerà una data storica per la città con la riapertura del cimitero delle Fontanelle, uno dei siti più densi di fascino e mistero della cultura partenopea. Dopo un lungo periodo di inaccessibilità causato da criticità strutturali, l'area monumentale torna a essere fruibile grazie a una cerimonia che vedrà la partecipazione del primo cittadino Gaetano Manfredi e dell'arcivescovo don Mimmo Battaglia. Per celebrare l'evento, è stata organizzata una "marcia di comunità" che partirà alle ore 9:00 da Largo Totò, coinvolgendo attivamente le scuole, le parrocchie e le realtà associative del Rione Sanità.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Cimitero delle Fontanelle: Napoli riabbraccia l’antico ossario con una grande festa di comunità Riapre il Cimitero delle Fontanelle Notizie correlate Sanità: riapre il Cimitero delle Fontanelle con una marcia storicaIl Rione Sanità si prepara a un momento di profonda riconnessione con la propria memoria storica: il 18 aprile le porte del Cimitero delle Fontanelle... Riapre il Cimitero delle Fontanelle a Napoli, chiuso da 6 anni per lavori. L’inaugurazione sabato 18 aprileDopo quasi 6 anni di attesa sta per riaprire in maniera permanente il Cimitero delle Fontanelle al Rione Sanità, una delle attrazioni più conosciute... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Cimitero delle Fontanelle riapre per sempre; Napoli, dal 18 aprile riapre al pubblico il Cimitero delle Fontanelle; Riapre a Napoli il cimitero delle Fontanelle; Al Rione Sanità riapre il Cimitero delle Fontanelle: un'opportunità di lavoro per i giovani dei quartiere. Dopo sei anni riapre il Cimitero delle Fontanelle: data, orari, bigliettiIl Comune di Napoli annuncia il nuovo corso di uno dei luoghi più iconici della città. Sarà affidato alla Cooperativa La Paranza e avrà un ticket di ingresso ... napolitoday.it Il Cimitero delle Fontanelle riapre per sempre, inaugurazione il 18 aprileNapoli si prepara ad una delle riaperture forse più attese da cittadini e turisti: il Cimitero delle Fontanelle apre al pubblico ... internapoli.it Di fronte al cimitero nero di elettrodomestici, sacchi di immondizia e carcasse di veicoli di Su Pezzu Mannu, il neonato comitato di quartiere ha sottolineato ancora una volta l’urgenza di un fermo intervento #Selargius - facebook.com facebook Lo sguardo si alza sulla città dei morti. Pezzi di plastica raccattati tra la spazzatura fanno da cippi funerari e spuntano dappertutto, lungo il percorso pedonale che costeggia il cimitero Ahmad Sharfi, esausto da tre anni di guerra civile. Dall'inviato Fabio Tonacci x.com