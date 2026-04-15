Cimitero delle Fontanelle | Napoli riabbraccia l’antico ossario con una grande festa di comunità

Da 2anews.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cimitero delle Fontanelle a Napoli ha riaperto ufficialmente il 18 aprile dopo un intervento di restauro e riqualificazione. L’ossario, situato nel quartiere Rione Sanità, è stato riaperto al pubblico con una cerimonia che ha coinvolto la comunità locale. La riapertura fa parte di un progetto di rigenerazione urbana volto a restituire il sito a cittadini e visitatori, consolidando il suo ruolo come luogo di memoria e storia.

Cimitero delle Fontanelle: il 18 aprile riapre ufficialmente l'ossario del Rione Sanità. Un progetto di rigenerazione urbana per restituire il sito a cittadini e turisti. Il prossimo 18 aprile segnerà una data storica per la città con la riapertura del cimitero delle Fontanelle, uno dei siti più densi di fascino e mistero della cultura partenopea. Dopo un lungo periodo di inaccessibilità causato da criticità strutturali, l'area monumentale torna a essere fruibile grazie a una cerimonia che vedrà la partecipazione del primo cittadino Gaetano Manfredi e dell'arcivescovo don Mimmo Battaglia. Per celebrare l'evento, è stata organizzata una "marcia di comunità" che partirà alle ore 9:00 da Largo Totò, coinvolgendo attivamente le scuole, le parrocchie e le realtà associative del Rione Sanità.🔗 Leggi su 2anews.it

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