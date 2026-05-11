In Iran, il conflitto ha causato la perdita di posti di lavoro, con conseguenze dirette sulla vita delle persone. La situazione si è aggravata a causa del blocco navale imposto dagli Stati Uniti e della restrizione dell'accesso a Internet decisa dal governo. Queste misure hanno influenzato le attività commerciali e le possibilità di comunicazione nel paese, creando difficoltà per molti cittadini.

È una conseguenza del blocco navale degli Stati Uniti e di quello di Internet imposto dal regime, che ne approfitta per la censura In Iran la disoccupazione aumenta dall’inizio della guerra in Medio Oriente, a fine febbraio. È un effetto sia dei bombardamenti e del blocco navale degli Stati Uniti, che hanno aggravato una situazione economica già pessima, sia dei provvedimenti del regime iraniano, a partire dal blocco di Internet imposto a fine febbraio e mai rimosso. Un funzionario del ministero del Lavoro iraniano, Gholamhossein Mohammadi, ha stimato che la guerra abbia provocato la perdita diretta di un milione di posti di lavoro e la disoccupazione di due milioni di persone.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Iran la guerra fa anche perdere il lavoro

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USA e Israele attaccano l'Iran: i veri motivi della guerra e cosa potrebbe accadere adesso

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