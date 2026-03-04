chelsea fa perdere il lavoro a filipe luis al flamengo una svolta inattesa

Il Chelsea ha deciso di non rinnovare il contratto di Filipe Luis, portando alla fine della sua esperienza con il Flamengo. La scelta del club britannico ha determinato la fine del rapporto tra il giocatore e la squadra brasiliana, lasciando Filipe Luis senza una posizione ufficiale. La decisione ha suscitato sorpresa tra tifosi e osservatori, mentre il calciatore si trova ora senza incarico.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Martedì scorso, il Flamengo ha annunciato il licenziamento del suo allenatore, Filipe Luis. La decisione è stata presa dopo che la società ha scoperto che il tecnico stava intrattenendo conversazioni riservate con i vertici del Chelsea, mentre le discussioni per il rinnovo del contratto erano ancora in corso. Questa rivelazione ha sollevato interrogativi su lealtà e professionalità all’interno del club brasiliano. Filipe Luis, ex calciatore della nazionale brasiliana e noto per la sua carriera in Europa, aveva assunto la guida del Flamengo in un momento in cui il club puntava a rivalutare le sue aspirazioni in campo nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

