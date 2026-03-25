Il ministro degli esteri ha dichiarato che, nonostante le difficoltà legate ai dazi, ai conflitti e alle politiche internazionali, l’Italia spera di aumentare le esportazioni anche nel 2026, se la situazione in Iran si risolverà in tempi brevi. Ha aggiunto che il paese riuscirà ad affrontare le sfide attuali, tra cui le tensioni globali e le nuove normative ambientali.

«Ce la faremo nonostante tutto. Nonostante i dazi, le guerre, il contesto internazionale e il green deal. Perché ce l’abbiamo sempre fatta: dopo la seconda guerra mondiale, dopo la crisi del 2008 e dopo il Covid». Queste le parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che è intervenuto alla presentazione del rapporto di primavera del centro studi di Confindustria. Il dossier mette in guardia sulla continuazione del conflitto in Iran, che potrebbe rallentare la crescita del Pil nel caso in cui dovesse prolungarsi per troppo tempo. Ma come ha sottolineato il titolare della Farnesina: «Ce la faremo anche questa volta perché abbiamo un tessuto imprenditoriale che è di altissima qualità, ed è in grado di affrontare tutte le sfide e vincerle. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Tajani fa i conti con la guerra in Iran: “Se finisce presto, l’export italiano cresce anche nel 2026”

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