Mistero in Friuli | ritrovata l’auto della famiglia scomparsa

Una famiglia scomparsa in Friuli è stata ritrovata dopo aver trascorso del tempo in una zona isolata. L’auto, che si presume fosse quella dei dispersi, è stata individuata in un’area remota della regione. Gli ultimi segnali telefonici dei due ragazzi sono stati catturati in quella stessa zona, mentre quattro cani sono stati trovati nelle vicinanze dell’auto. Le autorità stanno verificando le circostanze del loro arrivo e le condizioni della famiglia.

? Cosa scoprirai Dove si trovano i due ragazzi dopo l'ultimo segnale cellulare?. Come sono finiti i quattro cani e la famiglia in quelle zone?. Perché le ricerche si stanno concentrando proprio sulle pareti scoscese?. Cosa rivelerà l'analisi dei droni nelle gole più impervie?.? In Breve Ricerca intensiva di due figli di 14 e 16 anni a Tarcento.. Auto della madre rinvenuta vicino al parcheggio di via Monte Grappa.. Elicottero Drago e droni supportano Carabinieri e Soccorso alpino nei boschi.. Ultimo segnale cellulare agganciato in Friuli dopo la scomparsa del 20 aprile.. A Tarcento, in provincia di Udine, è stato allestito il centro operativo avanzato per rintracciare la famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mistero in Friuli: ritrovata l’auto della famiglia scomparsa Notizie correlate Famiglia scomparsa in Friuli in vacanza, l’auto ritrovata in un parcheggioSarebbero dovuti rientrare venerdì 24 aprile, Sonia Bottacchiari, i suoi due figli e i loro quattro cani, invece, di loro non c’è traccia. Mistero a Terni: l’auto ritrovata vicino al canale, ricerche intense? Cosa sapere Sessantenne di Terni scomparso da mercoledì 29 marzo, ritrovata auto vicino al canale Recentino. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Ritrovata in Friuli l'auto di una famiglia scomparsa da Piacenza: ricerche ancora in corso anche in Slovenia; Mistero nel cielo: un raggio verde attraversa la notte tra Veneto e Friuli. Andiamo in vacanza con mamma. Poi spariscono tutti. Il mistero di Sonia Bottacchiari, scomparsa in Friuli con i figliDal 20 aprile la donna e i due adolescenti sono irrintracciabili. Sono partiti da Castell’Arquata (Piacenza) con i 4 cani: la loro auto, equipaggiata per il campeggio, ritrovata a Tarceto (Udine). L’a ... quotidiano.net