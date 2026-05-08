Da quasi una settimana, le autorità cercano una famiglia scomparsa nel Friuli. La figlia di 16 anni ha inviato un ultimo messaggio prima di sparire, mentre un'auto è stata ritrovata senza nessuno a bordo. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla scomparsa di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli, avvenuta il 20 aprile. Le ricerche continuano senza sosta nel tentativo di trovare eventuali tracce della famiglia.

Proseguono senza sosta le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli, spariti dal 20 aprile. L'ultimo contatto della ragazza con una compagna di scuola e il ritrovamento dell'auto infittiscono il mistero Una vicenda ha gettato nell’incertezzae nellapreoccupazionele comunità traEmilia-RomagnaeFriuliVenezia Giulia, lasciando dietro di sé numerosiinterrogativiirrisolti. All’alba sono riprese le ricerche diSonia Bottacchiari, 49 anni, e dei suoidue figli adolescenti,scomparsi misteriosamenteil 20 aprile scorso. La famiglia, originaria diCastell’Arquato, in provincia diPiacenza, sembra essersiallontanata improvvisamentea bordo della propria auto per dirigersi in Friuli.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Friuli, famiglia scomparsa: ultimo messaggio della 16enne e il giallo dell’auto ritrovata

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