Rifiuti in fiamme nel terreno alte lingue di fuoco e paura

Da casertanews.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio ha coinvolto rifiuti in un terreno nella zona di Triglione, a Mondragone. Un residente ha notato le fiamme e ha prontamente segnalato l’accaduto alle autorità. Le lingue di fuoco si sono estese lungo una vasta area di terreno, suscitando preoccupazione tra i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e verificare la natura dei materiali coinvolti.

Rifiuti in fiamme in località Triglione, a Mondragone. Lunghe lingue di fuoco sono state avvistate in un appezzamento di terreno da un cittadino, che ha immediatamente lanciato l’allarme. Le fiamme, alimentate anche dalla presenza di materiali di scarto e dalla vegetazione secca, si sono.🔗 Leggi su Casertanews.it

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