Rifiuti in fiamme nel terreno alte lingue di fuoco e paura

Un incendio ha coinvolto rifiuti in un terreno nella zona di Triglione, a Mondragone. Un residente ha notato le fiamme e ha prontamente segnalato l’accaduto alle autorità. Le lingue di fuoco si sono estese lungo una vasta area di terreno, suscitando preoccupazione tra i residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e verificare la natura dei materiali coinvolti.

Rifiuti in fiamme in località Triglione, a Mondragone. Lunghe lingue di fuoco sono state avvistate in un appezzamento di terreno da un cittadino, che ha immediatamente lanciato l’allarme. Le fiamme, alimentate anche dalla presenza di materiali di scarto e dalla vegetazione secca, si sono.🔗 Leggi su Casertanews.it Incendie de Notre Dame de Paris, que s'est-il vraiment passé Notizie correlate Paura a Sarno, fiamme alte in zona industrialeUn capannone che funge da deposito è andato in fiamme due ore fa nella zona industriale di Sarno, Salerno. Tubi in polietilene in fiamme in un terreno agricolo: rogo domato dai vigili del fuocoL'intervento si è verificato nel tardo pomeriggio di Pasquetta in strada del Vignale, a Verona, dopo le numerose chiamate giunte al 115 per il fumo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Incendio nel dipartimento operativo Amsa di via Olgettina: in fiamme rifiuti urbani; Incendio in una ditta di trattamento rifiuti, vigili del fuoco in azione tutta la notte; Fiamme nella notte a Oppeano, rogo in un’azienda di rifiuti; Incendio in immobile abbandonato in via Gallo ad Agrigento. Giugliano, il rogo nel campo rom: dietro le fiamme, una realtà più complessaGIUGLIANO - Un incendio, un giovane arrestato, fiamme che divorano rifiuti e aria irrespirabile. A prima vista, l’ennesimo episodio di cronaca. Ma Giugliano, il rogo nel campo rom: dietro le fiamme, u ... marigliano.net Fiamme e rifiuti illegali: denunciato un 24enne senza fissa dimora. In fuga il compliceNon si abbassa la guardia dell’Arma dei Carabinieri sul fronte della tutela ambientale. Nel pomeriggio di martedì i militari ... cremonaoggi.it La Maddalena: rifiuti nelle isole, volontari in prima linea x.com ALLARME RIFIUTI SUL LITORALE SUD DI MANFREDONIA: “Discarica a cielo aperto tra Sciale degli Zingari e Scalo dei Saraceni” - facebook.com facebook