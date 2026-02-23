samte azzera i debiti svolta per il ciclo rifiuti nel sannio

Samte azzera i debiti accumulati dal 2016 a oggi, a causa di una gestione finanziaria fallimentare. La società, controllata dalla Provincia di Benevento, ha deciso di eliminare completamente il passato economico negativo, liberando risorse importanti. Questa mossa permette di investire nel miglioramento del ciclo dei rifiuti nel Sannio. La chiusura di questa fase rappresenta un passo concreto verso un nuovo inizio per la gestione ambientale locale.

La Samte Srl, società in house interamente partecipata dalla Provincia di Benevento, chiude con il passato e annuncia l'azzeramento dello stock dei debiti pregressi maturati dal 26 aprile 2016 ad oggi. Un risultato che segna, secondo i vertici dell'Ente, l'inizio di una nuova fase improntata a legalità, sostenibilità e trasparenza nella gestione del ciclo dei rifiuti nel Sannio. A comunicarlo sono il presidente della Provincia Nino Lombardi e l'amministratore unico di Samte Domenico Mauro, che in una dichiarazione congiunta spiegano: "Abbiamo transattato tutti i debiti pregressi maturati dal 26042016 ad oggi, per un importo complessivo di circa 2,5 milioni di euro, oltre al pagamento di 650.

Provincia e Samte: “Ulteriore riduzione del costo della gestione dei rifiuti nel 2026”L’Assemblea dei Soci di Samte, partecipata della Provincia di Benevento, si è riunita questa mattina per discutere delle strategie future nella gestione dei rifiuti.

