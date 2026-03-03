Morte David Rossi l’ombra della ‘ndrangheta | indagano la Procura di Siena e tre Dda

La Procura di Siena e tre Dda stanno indagando sulla morte di David Rossi, ex manager di Mps, avvenuta più di dieci anni fa. Le autorità giudiziarie stanno esaminando possibili collegamenti tra il decesso e la presenza della ‘ndrangheta, senza yet rivelare dettagli sulle ipotesi di reato. Le indagini continuano per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità legate al caso.

Il caso di David Rossi, manager di Mps, torna al centro dell'attenzione giudiziaria a oltre dieci anni dalla sua morte. Rossi, secondo le perizie dei Ris, del medico legale e degli esperti ascoltati da Iene e dalla commissione d'inchiesta presieduta da Giuseppe Vinci, sarebbe precipitato dal suo ufficio di Siena il 6 marzo 2013 dopo essere stato presumibilmente «aggredito, picchiato e lasciato cadere». Al centro delle indagini vi sono le attività dell'ufficio Comunicazioni di Rossi, che gestiva sponsorizzazioni per oltre 50 milioni di euro tra calcio, basket e rugby. Gli inquirenti sottolineano l'importanza di seguire i flussi finanziari, secondo il cosiddetto metodo di Giovanni Falcone: «follow the money», per comprendere possibili collegamenti criminali o movimenti illeciti di denaro.