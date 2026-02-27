Prevenzione antimafia accordo di collaborazione tra prefettura e procura della Repubblica-Dda

Lunedì 2 marzo 2026, alle 10, presso il salone di rappresentanza della prefettura di Brindisi, il prefetto Guido Aprea e il procuratore capo della Repubblica Dda di Lecce, Giuseppe Capoccia, firmeranno un accordo di collaborazione dedicato alla prevenzione antimafia, con l’obiettivo di favorire lo scambio di informazioni e iniziative tra le due istituzioni. L’evento si svolgerà alla presenza delle autorità competenti.

