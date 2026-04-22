Il Festival Le Dimore della Musica entra nel vivo tra le dimore storiche di Vicenza e Padova

Il Festival “Le Dimore della Musica” è iniziato il 19 aprile a Villa Rosa di Tramonte di Teolo e prosegue con concerti pomeridiani in diverse dimore storiche tra Vicenza e Padova. La seconda edizione della rassegna continuerà fino al 7 giugno 2026, coinvolgendo alcune delle residenze più suggestive della regione. L’evento prevede una serie di esibizioni che si svolgono durante il pomeriggio, in location di grande valore storico e architettonico.

Avviata il 19 aprile a Villa Rosa di Tramonte di Teolo, entra ora nel vivo la seconda edizione de Le Dimore della Musica, la rassegna che fino al 7 giugno 2026 propone un ciclo di concerti pomeridiani in alcune tra le più affascinanti dimore storiche tra Vicenza e Padova. Il progetto, promosso.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Festival delle Dimore storiche, saranno 19 le residenze aperte al pubblico Ville Venete in festa: vino, arte e cinema tra le dimore storicheDal 12 giugno al 5 luglio, quattro dimore storiche del territorio veneto apriranno le loro cancellate per ospitare la ventisettesima edizione di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dimore storiche d’inCANTO, il festival musicale nelle ville; Festival delle Dimore Storiche, 24 residenze aperte nelle province di Udine, Gorizia e Pordenone; Festival delle Dimore Storiche FVG 2026: 24 residenze aperte tra storia, arte e paesaggio; Domenica 26 aprile riaprono le dimore storiche del pinerolese. Il Festival Le Dimore della Musica entra nel vivo tra le dimore storiche di Vicenza e PadovaUn percorso musicale diffuso fino al 7 giugno tra dimore storiche, giovani interpreti e repertori dal Seicento al Novecento ... padovaoggi.it Festival delle Dimore Storiche FVG 2026: 24 residenze aperte tra storia, arte e paesaggioIl weekend del 25 e 26 aprile 2026 segna il ritorno di un appuntamento molto atteso. La quarta edizione del Festival delle Dimore Storiche FVG permette di varcare la soglia di residenze solitamente ch ... girofvg.com Il Festival “Le Dimore della Musica” entra nel vivo tra le dimore storiche di Vicenza e Padova - facebook.com facebook Il Festival “Le Dimore della Musica” entra nel vivo tra le dimore storiche di Vicenza e Padova x.com