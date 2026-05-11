In Asia, il prezzo della plastica sta diventando un problema crescente. La produzione richiede nafta, una materia prima che molti paesi della regione importano principalmente da una specifica area. Questa dipendenza ha portato a un aumento dei costi di produzione e a conseguenti ripercussioni sui mercati locali. La questione si inserisce in un panorama di tensioni commerciali e di aumenti dei prezzi delle materie prime.

Da quando è iniziata la guerra in Medio Oriente, a fine febbraio, per molti paesi asiatici produrre plastica è diventato più complicato e costoso. Il motivo principale è la chiusura dello Stretto di Hormuz, che ha interrotto il traffico di nafta verso l’Asia. La nafta è un derivato del petrolio usato per produrre etilene e propilene, due gas con cui si fabbricano le plastiche usate in molti prodotti di uso quotidiano. Secondo alcune stime i paesi asiatici importavano il 60 per cento della nafta di cui avevano bisogno dai paesi del golfo Persico. Lo Stretto di Hormuz collega il golfo al resto del mondo, e da quando l’Iran ha iniziato a bloccare le navi che lo attraversano la quantità di nafta disponibile in Asia è crollata.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Asia il costo della plastica è diventato un problema

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