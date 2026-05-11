In Asia il costo della plastica è diventato un problema
In Asia, il prezzo della plastica sta diventando un problema crescente. La produzione richiede nafta, una materia prima che molti paesi della regione importano principalmente da una specifica area. Questa dipendenza ha portato a un aumento dei costi di produzione e a conseguenti ripercussioni sui mercati locali. La questione si inserisce in un panorama di tensioni commerciali e di aumenti dei prezzi delle materie prime.
Da quando è iniziata la guerra in Medio Oriente, a fine febbraio, per molti paesi asiatici produrre plastica è diventato più complicato e costoso. Il motivo principale è la chiusura dello Stretto di Hormuz, che ha interrotto il traffico di nafta verso l’Asia. La nafta è un derivato del petrolio usato per produrre etilene e propilene, due gas con cui si fabbricano le plastiche usate in molti prodotti di uso quotidiano. Secondo alcune stime i paesi asiatici importavano il 60 per cento della nafta di cui avevano bisogno dai paesi del golfo Persico. Lo Stretto di Hormuz collega il golfo al resto del mondo, e da quando l’Iran ha iniziato a bloccare le navi che lo attraversano la quantità di nafta disponibile in Asia è crollata.🔗 Leggi su Ilpost.it
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