Di Gregorio è diventato un problema per la Juventus?

Al decimo minuto di Juventus-Como, un passaggio orizzontale di McKennie viene intercettato da Douvikas sulla mediana della squadra di Luciano Spalletti. L'attaccante greco può spingere una transizione breve. Douvikas allarga a destra sull’accorrente Vojvoda, che una volta entrato in area finge di tirare forte con il destro, rientrando invece sul sinistro e mettendo completamente fuori causa Koopmeiners, che lo aveva affrontato. L’esterno del Como calcia poi sul primo palo, trovando una leggera deviazione di Miretti, ma la traiettoria sembra relativamente agevole per Di Gregorio: il portiere della Juventus riesce a colpire il pallone, mi sembra col polso sinistro, ma invece di respingerlo finisce col deviarlo nella propria porta, permettendo alla squadra di Fabregas di portarsi in vantaggio. Pochi minuti dopo questo gol sui canali italiani del provider di dati Opta è stata riportata una statistica particolare, secondo cui in questo campionato in tredici occasioni su venticinque la Juventus si sarebbe ritrovata a subire gol al primo tiro in porta concesso della partita, il numero maggiore di volte registrato nel torneo. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

Di Gregorio, abbiamo più di un problema: la Juventus fa ancora i conti con l’eredità Giuntoli (e Thiago Motta)La Juventus affronta ancora le conseguenze delle decisioni di Giuntoli, che hanno influenzato la rosa e l’allenatore Thiago Motta.

Leggi anche: La curiosa teoria di Concita De Gregorio: il problema sono i giovani non i migranti...

Di Gregorio - David GLI INGUARDABILI | Sono da Juventus

Temi più discussi: I nomi da Juve per la porta: il caso Di Gregorio è sul tavolo; Di Gregorio è già al capolinea, nel futuro della Juve Carnesecchi o Restes; Juve, Di Gregorio bocciato: da Vicario/Carnesecchi a Provedel, la lunga lista per il mercato estivo; Juventus – Bonus finiti per Di Gregorio: in Champions League tocca a Perin.

Insulti e minacce, scoppia il caso Di Gregorio prima di Juve-GalatasarayDi Gregorio è nel mirino dei tifosi della Juve per via dei gravi errori commessi nelle ultime partite. Tra questi ce ne sono tantissimi di beceri che hanno riempito di insulti e minacce il portiere ... calciomercato.it

Bersagliato di insulti e minacce alla famiglia, anche Di Gregorio disattiva i commenti sui social. Chi sarà il prossimo?Insulti, minacce alla famiglia e stress gratuito stanno diventando un problema incontrollabile. I social network sono diventati un ostacolo per i calciatori. Così ora Di Gregorio sta vivendo la ... ilfattoquotidiano.it

Su Daffara stiamo sbagliando tutto Il tema portiere è tornato prepotentemente d’attualità dopo le prestazioni opache di Michele Di Gregorio. Ed è proprio qui che serve lucidità, non reazioni di pancia. Di Gregorio non è improvvisamente diventato scarso. La s - facebook.com facebook

Di Gregorio è diventato un problema enorme, non può prendere gol in quel modo dentro l'area piccola. x.com