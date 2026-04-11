Negli ultimi giorni, il Pakistan ha ripreso il ruolo di mediatore tra Iran e Stati Uniti, tornando a essere al centro dell'attenzione diplomatica. In passato, un errore commesso da un membro del governo statunitense aveva portato alla perdita di un alleato importante in Asia. Questa situazione ha suscitato nuove discussioni sulla relazione tra i due paesi e sulla posizione strategica del Pakistan nella regione.

Negli ultimi giorni il Pakistan è tornato a farsi spazio sulla scena diplomatica come mediatore tra Iran e Stati Uniti. Non sarebbe la prima volta che Islamabad gioca il ruolo di intermediario in una crisi regionale. Ma c’è un precedente poco ricordato, che dice molto su come Washington gestisce – e spesso spreca – i propri alleati asiatici. Negli anni Cinquanta, sotto Dwight Eisenhower, il Pakistan era considerato l’alleato più affidabile degli Stati Uniti in Asia: un partner militare, strategico e ideologicamente solido in piena Guerra Fredda. Nel giro di pochi anni, però, quella relazione cambiò direzione. Con l’arrivo di John F. Kennedy alla Casa Bianca e la nuova attenzione verso l’India di Jawaharlal Nehru, Washington perse il suo unico pilastro nella regione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'errore di Kennedy che costò caro: così gli Usa persero il Pakistan, il loro unico vero alleato in Asia

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