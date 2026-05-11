Imprese segnali positivi | 570 nuove aperture e chiusure in calo del 9,8%
Nel primo trimestre del 2026, il sistema imprenditoriale di Ferrara ha registrato un lieve segno di ripresa con 570 nuove aperture e una diminuzione delle chiusure del 9,8%. Dall’analisi statistica condotta dall’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio, emergono questi dati che indicano un andamento positivo rispetto ai periodi precedenti, anche se il quadro generale rimane caratterizzato da una certa stabilità.
Il sistema imprenditoriale ferrarese apre il 2026 con un segnale, seppur lieve, di vitalità. Di seguito i principali dati che emergono sull’andamento della demografia delle imprese nel primo trimestre, dall'analisi statistica condotta dall’Osservatorio dell’economia della Camera di commercio di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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