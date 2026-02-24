Anguissa vicino al ritorno | segnali positivi ' allenamento del Napoli

Zambo Anguissa si avvicina al rientro a causa di segnali concreti durante l’allenamento del Napoli. Dopo settimane di recupero, il centrocampista ha mostrato miglioramenti significativi, stimolando l’ottimismo tra i medici della squadra. La sua presenza potrebbe tornare utile già nelle prossime partite di campionato. La sua condizione fisica resta sotto osservazione, ma i progressi sono evidenti. La squadra aspetta con fiducia il suo completo recupero.

Il reparto medico del Napoli registra segnali concreti di avanzamento per Zambo Anguissa, protagonista della mediana e pilastro nella gestione dei ritmi di gioco. Dopo settimane di lavoro mirato per superare un problema alla schiena, il centrocampista ha partecipato all’ultima sessione d’allenamento senza evidenziare ricadute, aprendo scenari di rientro nelle prossime gare. In avvio di stagione aveva mostrato un rendimento decisivo, con 4 reti nelle prime 9 giornate e un totale di 15 presenze tra campionato e competizioni internazionali, confermando il suo ruolo chiave nello schieramento di metà campo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Infortunio Anguissa, il centrocampista è ad un passo dal recupero! Segnali incoraggianti dall’allenamento del NapoliL’infortunio di Anguissa è stato causato da un colpo durante l’allenamento, ma ora il centrocampista si avvicina al rientro.

L'Asem Jolly mette ko Vicenza: segnali positivi in vista del ritornoLa Jolly ha battuto il Vicenza con autorità, prendendo subito il comando del match.

Napoli, Anguissa sta per tornare. Il camerunense ha messo nel mirino il VeronaFrank Zambo Anguissa, prima dell'infortuno, stava disputando una stagione ad altissimo livello. Il centrocampista, anche grazie ai preziosi consigli di Antonio Conte, aveva ormai colmato una sua lacun ... msn.com

Napoli, Anguissa più vicino al rientro. De Bruyne atteso a Castel Volturno nei prossimi giorniIl Napoli attende i rientri di diversi giocatori: da Anguissa a De Bruyne fino a Lukaku, il punto sulle condizioni dei giocatori azzurri Il Napoli è tornato in campo per lavorare verso la gara contro ... gianlucadimarzio.com

Napoli, Conte ritrova De Bruyne: forma super e rientro vicino. Anguissa, chance per Verona x.com

Emergenza a centrocampo quasi finita Dopo il recupero di Gilmour, arrivano segnali incoraggianti per Zambo Anguissa, sempre più vicino al rientro. Nei prossimi giorni è atteso a Napoli anche Kevin De Bruyne, che punta a tornare disponibile in primavera d - facebook.com facebook