Spedizioni via mare in crescita del 3% | Segnali positivi nonostante l’incertezza

"I LIMITI infrastrutturali e la riorganizzazione delle alleanze marittime mettono a rischio la competitività di alcuni scali italiani". Così Alessandro Pitto (nella foto in alto), presidente di Fedespedi, sullo stato della portualità italiana nel momento in cui nel trasporto marittimo si registra un miglioramento della qualità dei servizi: nel 2025 le navi arrivate in orario sono salite al 61,4% (era il 53% nel 2024) e i ritardi medi si sono ridotti da 5,4 a 4,8 giorni. Presidente Pitto, le varie crisi geopolitiche in corso, dai rapporti con gli Usa alla Groenlandia passando per l’Iran e la guerra Russia-Ucraina, come influenzano il mondo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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