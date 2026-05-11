Un imprenditore di 44 anni è deceduto ieri mattina intorno alle 11 in un bar locale a causa di un malore improvviso. La notizia ha suscitato sconcerto tra amici e conoscenti, mentre le forze dell'ordine hanno avviato le verifiche del caso. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle circostanze dell’episodio o alle condizioni di salute precedenti.

Malore fatale al bar per Mario Galiè. L’imprenditore immobiliare 44enne è morto ieri mattina, intorno alle 11.30, dopo essersi sentito male mentre si trovava con alcuni amici per un caffè. Galiè, figlio dell’imprenditore immobiliare Pio Galiè, combatteva da circa un anno contro una grave malattia. Secondo quanto ricostruito, Mario Galiè era arrivato al bar per incontrare gli amici, come in un momento di normale quotidianità. Si era appena seduto e aveva appena ordinato il caffè quando all’improvviso ha perso i sensi davanti alle persone che erano con lui. L’allarme è scattato subito. Sul posto è stata chiamata un’ambulanza e i soccorsi sono arrivati per tentare di prestargli aiuto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Imprenditore di 44 anni muore al bar

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