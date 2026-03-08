Discesa fatale in via Covignano Si schianta contro un muro Muore un ciclista di 44 anni

Un ciclista di 44 anni ha perso la vita in via Covignano dopo aver perso il controllo della bicicletta e finendo contro un muro. L’incidente si è verificato nel corso di una discesa, e il colpo è stato così violento da non lasciare possibilità di soccorso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Una frazione di secondo, la bicicletta che finisce contro quel muro maledetto, lo schianto tremendo e poi la tragedia che non lascia scampo. È morto così Alin Ionut Pascondea, un ciclista di 44 anni, vittima di un drammatico incidente avvenuto ieri intorno alle 13.30 lungo via Covignano, nel tratto all’altezza dell’incrocio con via delle Grazie, nell’entroterra di Rimini. Il personale sanitario ha provato in tutti i modi a rianimare il ciclista, un uomo originario della Romania ma residente da tempo residente a Rimini, padre di una bambina. Secondo le prime ricostruzioni - affidate agli agenti della polizia locale di Rimini, accorsi sul... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Discesa fatale in via Covignano . Si schianta contro un muro. Muore un ciclista di 44 anni Si schianta contro la rotonda in auto e muore a 44 anni: tragedia sulla Pontina, si chiamava Davide SpanuTragico incidente sulla Pontina, dove ha perso la vita il 44enne Davide Spanu dopo essersi schiantato contro una rotonda. Leggi anche: Incidente a Santa Maria Maggiore, ciclista si schianta contro un muro Tutto quello che riguarda Discesa fatale. Argomenti discussi: Rimini. Schianto fatale in discesa: muore ciclista in via Covignano; Cordoglio per Marcello Venanti, ciclista morto nello scontro con un camion a Recco. Rimini. Schianto fatale in discesa: muore ciclista in via CovignanoUn uomo di 42 anni, nato in Romania nel 1982 e residente nel riminese, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto in via ... corriereromagna.it