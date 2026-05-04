Prova a rubare i Gratta e vinci e viene ucciso con 44 forbiciate condannati a 17 anni i gestori del bar di Milano

Due gestori di un bar a Milano sono stati condannati a 17 anni di carcere ciascuno per l’omicidio di un cliente avvenuto nel locale. La vicenda risale a un tentativo di furto di alcuni gratta e vinci, durante il quale la vittima è stata colpita con 44 forbiciate. La sentenza è stata pronunciata al termine di un processo che ha ricostruito i fatti e le responsabilità, portando alla condanna definitiva.

Sono stati condannati a 17 anni ciascuno i due titolari del bar di viale Cermenate a Milano imputati dell'omicidio di Eros Di Ronza. Il 37enne era stato ucciso il 17 ottobre 2024 con 44 colpi di forbice mentre scappava dopo aver provato a rubare alcuni Gratta e vinci.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ucciso per aver provato a rubare Gratta e vinci, la pm chiede due condanne a 14 anni per i gestori del barLa pm ha chiesto 14 anni di reclusione per omicidio volontario con il riconoscimento dell'aggravante della crudeltà per Shu Zou e lo zio Liu... Omicidio di Eros Di Ronza a Milano: condannati a 17 anni i due gestori del barMilano, 4 maggio – Sono stati condannati a 17 anni di reclusione, tre in più di quelli richiesti dai pm, con l'accusa di omicidio volontario Shu Zou,... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Terni, prova a rubare al ristorante ma gli amici del titolare lo mettono in fuga. Ancora in corso le indagini; ''Non si può più rubare in pace con tutte queste telecamere'', colpiva nei parcheggi dei supermercati mentre la vittima riportava il carrello. Incastrato si sfoga con i carabinieri; Non si può rubare in pace con queste telecamere: il 37enne ora ?deve scontare un cumulo pena di cinque anni; Non si può più rubare in pace: arrestato il ladro seriale dei parcheggi. Modena, prende a calci i carabinieri e prova a rubare la pistola: obbligo di firma per un tunisinoLa Nera: Il militare coinvolto nella colluttazione ha dovuto ricorrere alle cure mediche presso l’ospedale per le lesioni riportate durante l aggressione ... lapressa.it Così si prova a fermare l'invasione di tartarughe azzannatrici - facebook.com facebook L'assedio interrotto: così Roma prova a strappare il centro storico a minimarket e souvenir ift.tt/QY2Tu9e x.com