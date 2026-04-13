Energia circolare per la Piana del Sele | a Paestum il primo confronto verso la Dichiarazione di Paestum

A Paestum si sono riuniti rappresentanti di istituzioni, università e imprese per discutere di un nuovo modello di sviluppo basato sull’utilizzo dei reflui zootecnici, nell’ambito di un progetto di energia circolare nella Piana del Sele. L’obiettivo di questo primo incontro è arrivare a una “Dichiarazione di Paestum” che definisca i principi di questa iniziativa. L’Istituto Italiano Energia Circolare è stato creato per promuovere questa strategia.

Il nascente Istituto Italiano Energia Circolare riunisce istituzioni, università e imprese per definire un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione dei reflui zootecnici. Domani, martedì 14 aprile alle ore 10:00, presso la sede della BCC Capaccio Paestum e Serino (Via Magna Graecia, 345), si terrà un incontro tecnico-istituzionale dedicato al futuro dell’energia circolare nel territorio della Piana del Sele e del Cilento. L’iniziativa si colloca nel percorso di costituzione dell’Istituto Italiano Energia Circolare (IIEC) e rappresenta il primo passo verso l’elaborazione della “Dichiarazione di Paestum “, un documento programmatico che intende fissare principi, obiettivi e linee di intervento per lo sviluppo di sistemi energetici circolari integrati con le filiere produttive locali.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Energia circolare per la Piana del Sele: a Paestum il primo confronto verso la “Dichiarazione di Paestum” Reflui bufalini nella Piana del Sele, Paestum Energia Futura: “Fermare gli scarichi abusivi nei canali”Tempo di lettura: 3 minutiA pochi giorni dal maxi sequestro di una discarica abusiva di 12. Capaccio Paestum, Paestum Energia Futura Srl: “In Via Gaiarda un impianto a biometano per trasformare i reflui bufalini”Capaccio Paestum, Paestum Energia Futura Srl: “In Via Gaiarda un impianto a biometano per trasformare i reflui bufalini” Sant’Andrea di Conza :...