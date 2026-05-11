Imperia record al Bjj Spring Break | 150 atleti e un gesto solidale

A Imperia si è svolto il BJJ Spring Break, evento che ha attirato 150 atleti provenienti da diverse parti. Durante la manifestazione sono stati organizzati seminari con insegnanti di livello internazionale. Inoltre, la manifestazione ha incluso un progetto sociale che ha coinvolto anche la partecipazione di bambini, offrendo loro l’opportunità di partecipare alle attività e alle iniziative promosse durante l’evento.

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? Domande chiave Chi sono i maestri internazionali che hanno guidato i seminari?. Come è stata coinvolta la classe dei bambini nel progetto sociale?. Cosa farà l'associazione Il Cuore di Martina con le offerte raccolte?. Perché Imperia è diventata un nodo strategico per il Jiu Jitsu europeo?.? In Breve Maestri Dario Bacci, Luca Anacoreta, Christian Rodrigues e Flavio Santiago Peroba guidano i seminari.. Classe dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni in collaborazione con Judo Club Corsaro.. Offerte dei genitori per la classe giovanile donate all'associazione Il Cuore di Martina.. Evento trasforma la Riviera dei Fiori in nodo strategico per il Jiu Jitsu europeo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imperia, record al Bjj Spring Break: 150 atleti e un gesto solidale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A Verbania torna il concerto solidale "Spring Fest for Ale"Sabato 14 marzo torna, per la quarta edizione, "Spring Fest for Ale", appuntamento musicale con band dal vivo per una serata di solidarietà in... Verona: un romanzo per sostenere l’autismo con un gesto solidaleSabato 18 aprile 2026, alle ore 10:30, la Biblioteca Civica di Verona, situata in Via Cappello 43, ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di...