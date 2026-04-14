Sabato 18 aprile 2026, alle 10:30, nella Biblioteca Civica di Verona, in Via Cappello 43, si terrà la presentazione del romanzo

Sabato 18 aprile 2026, alle ore 10:30, la Biblioteca Civica di Verona, situata in Via Cappello 43, ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Gianfranco Iovino, intitolato Chiara come il buio. L’autore, che ha stabilito la sua residenza a Verona nel 1995 pur essendo nato a Roma, presenterà l’opera con la conduzione della giornalista Susanna Carli. L’incontro vedrà la partecipazione della psicoterapeuta Ilenia Bozzola e di Cristina Bosio, presidente della Fondazione Cuore Blu di Verona, alla quale saranno devoluti tutti i proventi derivanti dalle vendite del libro, dato che la narrazione affronta il tema della neurodivergenza autistica attraverso la figura della protagonista.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona: un romanzo per sostenere l’autismo con un gesto solidale

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Ciclo di incontri a #Verona, al Museo di Storia naturale, dedicato all’80° anniversario della Repubblica. La prossima lezione è prevista per giovedì 16 aprile. - facebook.com facebook

Giorgia Meloni al Vinitaly di Verona: "Stiamo cercando di dare risposte all'agricoltura". x.com