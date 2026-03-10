A Verbania torna il concerto solidale Spring Fest for Ale
Sabato 14 marzo torna, per la quarta edizione, "Spring Fest for Ale", appuntamento musicale con band dal vivo per una serata di solidarietà in memoria di Alessandro Dal Piva. A esibirsi quest'anno ci saranno cinque band, a partire dalle ore 20:I B-Lickers sono un trio funk-rock psichedelico nato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
