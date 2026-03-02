Nel Sannio, la Morgia Sant’Angelo, nota anche come ‘Leonessa’, e il masso erratico di Cerreto Sannita sono due formazioni rocciose visibili nel territorio della Valle Telesina. La Morgia Sant’Angelo si distingue come un punto di riferimento per chi attraversa la zona, mentre il masso erratico si trova nelle vicinanze, contribuendo a definire il paesaggio locale. Entrambe le formazioni sono facilmente riconoscibili e visibili nel panorama.

È lì, un punto fermo per chi la guarda, un prezioso punto di riferimento per orientarsi nel bellissimo territorio della Valle Telesina. Domina le colline tra i monti di Cerreto Sannita e Guardia Sanframondi e il suo profilo imponente riesce a produrre emozioni incredibili. È una roccia, un masso erratico, che nel tempo, erodendosi, si è modificato assumendo un aspetto zoomorfo. La Morgia Sant'Angelo è conosciuta da tutti con l'amichevole appellativo di Leonessa, enorme e affascinante blocco calcareo costituito da diversi banchi di sedimenti miocenici. Alta 35 metri, è una particolare e amata attrazione per gli appassionati della natura, un vanto per i cittadini dell'entroterra sannita, una imperdibile occasione per fotografi professionisti e non e meta irrinunciabile per gli innamorati del trekking.

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: la Morgia Sant’Angelo o ‘Leonessa’, il masso erratico di Cerreto Sannita

