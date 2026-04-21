A Roma, un uomo di 38 anni è stato messo agli arresti domiciliari dopo una persecuzione durata due anni. La polizia locale, tramite il Nucleo assistenza emarginati del III gruppo Nomentano, ha scoperto che lo stalker sabotava le telecamere della vittima usando spray. L’indagine ha portato alla sua identificazione e all’adozione delle misure restrittive.

Un uomo di 38 anni è stato condotto in arresti domiciliari a Roma dopo che una persecuzione durata due anni è stata svelata grazie all’intervento del Nucleo assistenza emarginati del III gruppo Nomentano della polizia locale. L’indagato, che non aveva accettato la fine del legame sentimentale con la sua ex compagna di 36 anni avvenuta nel luglio 2024, ha messo in atto una serie di condotte vessatorie che includevano messaggi continui, appostamenti e l’oscuramento delle telecamere di sorveglianza vicino all’abitazione della donna tramite l’uso di uno spray. L’escalation del controllo: tra messaggi insistenti e sabotaggio tecnologico. Il.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, arrestato lo stalker che sabotava le telecamere con lo spray

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