I' m caso Barber | il nuovo standard del grooming maschile conquista Salerno
A sei mesi dall’apertura, il salone di grooming maschile ha rapidamente affermato la propria presenza nella città di Salerno, diventando un punto di riferimento per i servizi di bellezza dedicati agli uomini. La sua crescita ha attirato l’attenzione nel settore locale, che ha riconosciuto la sua offerta come una novità rispetto alle tradizionali opzioni disponibili in zona.
A soli sei mesi dall’inaugurazione, I’M CASO BARBER si è già imposto come il nuovo punto di riferimento per l’universo beauty maschile a Salerno. Situato in Via Santi Martiri Salernitani 5, il salone rappresenta l’evoluzione naturale del brand I’M CASO Parrucchieri, trasformando la cura di sé in.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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