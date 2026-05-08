I piloti di Formula 1 sono diventati i volti di una campagna di bellezza, promuovendo prodotti per la cura personale maschile. Attraverso immagini che li ritraggono sia in pit lane che sul set fotografico, si evidenziano le tecniche di manutenzione dei capelli e la cura della barba. La transizione tra il mondo delle corse e quello della bellezza si manifesta attraverso scatti che uniscono velocità e stile.

D alla corsia dei box al set fotografico, il passo è una volata che profuma di asfalto e freschezza moderna. Se il fascino dei Grand Prix ha sempre gravitato attorno all’adrenalina pura, oggi è il beauty maschile il grooming a dettare le nuove coordinate. Attraverso volti capaci di dosare performance e vulnerabilità. Charles Leclerc, il pilota della Ferrari, entra ufficialmente nella scuderia L’Oréal Paris come Global Ambassador, portando con sé quell’eleganza discreta che lo distingue in pista e fuori. Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux sposi: il sì segreto tra pizzo e una Ferrari d’epoca X Accanto a lui, Carlos Sainz torna a confermare il suo ruolo magnetico come volto del grooming, completando un dream team che mescola rigore tecnico e fascino cinematografico.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il grooming maschile accelera al massimo Charles Leclerc e Carlos Sainz sono i volti L’Oréal Paris. Dalla manutenzione tecnica per i capelli, alla riparazione istantanea per la barba, ecco come i piloti riscrivono le regole della bellezza contemporanea

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