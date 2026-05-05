A Chieti si apre un nuovo studio dedicato ai pet, portando in città tecniche di grooming provenienti da Londra. L’apertura si trova in via Valignani e rappresenta un aggiornamento per i trattamenti destinati a cani e gatti. La nuova struttura si propone di offrire servizi di toelettatura ispirati ai metodi adottati nella capitale britannica. L’evento ha attirato l’attenzione di proprietari di animali e operatori del settore.

? Cosa scoprirai Come cambieranno i trattamenti per cani e gatti a Chieti?. Chi ha portato le tecniche di toelettatura londinesi in via Valignani?. Quali metodi specialistici come l'hand stripping offre il nuovo studio?. Perché il sindaco ha voluto partecipare all'inaugurazione del centro?.? In Breve Il sindaco Diego Ferrara e il consigliere Paride Paci hanno partecipato all'inaugurazione.. La sede operativa si trova in via Valignani 102104 a Chieti.. Servizi inclusi sono hand stripping e tagli specifici tipo teddy bear.. Il settore pet care cresce grazie a milioni di nuclei familiari con animali.. Emanuela La Rovere apre il nuovo centro The grooming studio in via Valignani 102104 a Chieti, portando nel territorio teatino un modello di cura per animali esperito a Londra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti, arriva il grooming di Londra: apre il nuovo studio per pet

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