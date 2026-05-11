Ilves | l’Europa deve farsi Stato per non soccombere alle minacce

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dirigente ha affermato che l’Europa deve assumersi la responsabilità di organizzarsi come uno Stato per evitare di soccombere di fronte alle minacce provenienti da Cina e Stati Uniti. Ha posto l’accento sulla necessità di rafforzare settori tecnologici strategici per difendere il continente e ha sollevato domande sul rischio di un declino simile a quello dell’Impero Austro-Ungarico. La discussione si concentra su come l’Europa possa garantire la propria sicurezza e stabilità futura.

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? Domande chiave Come può l'Europa evitare il declino simile a quello dell'Impero Austro-Ungarico?. Quali settori tecnologici garantiranno la difesa del continente contro Cina e USA?. Perché il debito comune è la chiave per l'autonomia strategica europea?. Chi può davvero esercitare un'influenza reale sulle superpotenze mondiali?.? In Breve Convegno organizzato dal Centro Studi THESEUS presso il Politecnico di Torino il 9 maggio.. Riferimento al modello ucraino per l'importanza di intelligenza artificiale e tecnologie avanzate.. Necessità di integrare mercati di energia e telecomunicazioni secondo rapporti Draghi, Letta e Niinistö.. Esempio storico della Vienna del 1913 per illustrare il rischio del bias della normalità.🔗 Leggi su Ameve.eu

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