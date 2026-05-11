Ilves | l’Europa deve farsi Stato per non soccombere alle minacce

Un dirigente ha affermato che l’Europa deve assumersi la responsabilità di organizzarsi come uno Stato per evitare di soccombere di fronte alle minacce provenienti da Cina e Stati Uniti. Ha posto l’accento sulla necessità di rafforzare settori tecnologici strategici per difendere il continente e ha sollevato domande sul rischio di un declino simile a quello dell’Impero Austro-Ungarico. La discussione si concentra su come l’Europa possa garantire la propria sicurezza e stabilità futura.

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? Domande chiave Come può l'Europa evitare il declino simile a quello dell'Impero Austro-Ungarico?. Quali settori tecnologici garantiranno la difesa del continente contro Cina e USA?. Perché il debito comune è la chiave per l'autonomia strategica europea?. Chi può davvero esercitare un'influenza reale sulle superpotenze mondiali?.? In Breve Convegno organizzato dal Centro Studi THESEUS presso il Politecnico di Torino il 9 maggio.. Riferimento al modello ucraino per l'importanza di intelligenza artificiale e tecnologie avanzate.. Necessità di integrare mercati di energia e telecomunicazioni secondo rapporti Draghi, Letta e Niinistö.. Esempio storico della Vienna del 1913 per illustrare il rischio del bias della normalità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ilves: l’Europa deve farsi Stato per non soccombere alle minacce ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Estonia, l’ex presidente Ilves: “L’Unione europea deve agire come uno Stato”L’Europa non può più dare per scontata la garanzia di sicurezza degli Stati Uniti. Geopolitica a Mestre: l’Europa deve unirsi per non soccombereIl Museo del ’900 di Mestre ospita il Festival Internazionale della Geopolitica Europea, un appuntamento che ha i protagonisti del dibattito...