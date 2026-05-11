L’ex presidente dell’Estonia ha dichiarato che l’Unione europea dovrebbe assumere un ruolo più deciso, paragonandolo a quello di uno Stato. Durante un convegno dedicato all’Europa federale, ha affermato che l’Europa non può più fare affidamento sulla garanzia di sicurezza degli Stati Uniti, sottolineando la necessità di un’azione più autonoma da parte dell’Unione. La sua opinione si inserisce in un dibattito più ampio sulle future strategie di difesa europee.

L’Europa non può più dare per scontata la garanzia di sicurezza degli Stati Uniti. Lo ha spiegato a Focus Europe Italia Toomas Hendrik Ilves, già presidente della Repubblica di Estonia, intervistato a margine del convegno ‘Insieme per un’Europa federale. Libera e unita’, organizzato il 9 maggio a Torino, in occasione della Festa dell’Europa, dal Centro Studi THESEUS del Politecnico di Torino insieme al Movimento Federalista Europeo, all’Unione Europea dei Federalisti e a Volt Europa. Secondo l’ex presidente estone, l’UE è entrata in una fase in cui deve fronteggiare contemporaneamente la minaccia militare russa, la competizione economica e finanziaria cinese e l’incertezza strategica americana.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Estonia, l’ex presidente Ilves: “L’Unione europea deve agire come uno Stato”

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