Al Museo del ’900 di Mestre si tiene il Festival Internazionale della Geopolitica Europea, un evento che coinvolge esperti e rappresentanti internazionali in discussioni sulle criticità che interessano il continente. La manifestazione si concentra sulle sfide geopolitiche attuali e sul ruolo dell’Europa in un contesto globale in rapido mutamento. La partecipazione di diversi relatori permette di approfondire tematiche legate alle tensioni internazionali e alle strategie di difesa.

Il Museo del ’900 di Mestre ospita il Festival Internazionale della Geopolitica Europea, un appuntamento che ha i protagonisti del dibattito internazionale confrontarsi sulle fragilità che colpiscono il continente. Le sessioni hanno analizzato le nuove dinamiche di potere globale, dalla gestione dei conflitti armati alle sfide economiche legate ai dazi e al debito pubblico statunitense. Equilibri militari e la necessità di una leadership europea coesa. L’apertura dei lavori presso l’istituzione museale è stata affidata all’analisi di Paniccia, il quale ha delineato un in cui gli scontri bellici non rappresentano più un’eccezione, ma una condizione strutturale del sistema mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Geopolitica a Mestre: l’Europa deve unirsi per non soccombere

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Mattarella: l’Europa deve unirsi per fermare il caos in LibanoDurante un incontro ufficiale a Praga con il presidente ceco Petr Pavel, Sergio Mattarella ha delineato i nuovi equilibri geopolitici necessari per...

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Temi più discussi: Geopolitica e sfide globali: a Mestre ci si interroga sul futuro dell'Europa; Presentata la 6^ edizione del Festival della Geopolitica Europea; Festival Geopolitica Europea entra nel vivo a Mestre; Torna a Mestre il Festival Internazionale della Geopolitica Europea.

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Il Festival Internazionale della Geopolitica Europea entra nel vivo a Venezia MestreRoma, 9 apr. – Entrano nel vivo i lavori del Festival Internazionale della Geopolitica Europea presso il Museo del ’900 (M9), con una serie di incontri dedicati al posizionamento strategico dell’Itali ... askanews.it

#MESTRE All’ M9 per il Festival della #Geopolitica! Spesso non ci rendiamo conto di quanto Venezia venga ascoltata. Non è una grande città se la confrontiamo con le grandi capitali europee, eppure il suo valore immateriale, il suo “marchio”, è tra i più f x.com

La geopolitica incide sulla vita quotidiana tra prezzo dell’energia, materie prime e crisi climatica. In un mondo dagli equilibri globali in rapido cambiamento è importante promuovere energie rinnovabili, economia - facebook.com facebook