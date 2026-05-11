Il West Ham chiede spiegazioni al PGMOL dopo le polemiche sul VAR nella sconfitta dell’Arsenal
Il West Ham ha annunciato che chiederà spiegazioni al PGMOL, l'organismo che si occupa degli arbitri nel calcio inglese, riguardo alla decisione di annullare un gol nel finale della partita contro l’Arsenal. La decisione è arrivata dopo una revisione del VAR, che ha portato alla cancellazione del pareggio per gli ospiti. La squadra ha dichiarato che contatterà ufficialmente gli ufficiali di gara per chiarimenti sulla vicenda.
2026-05-11 17:43:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il West Ham contatterà il Professional Game Match Officials Limited dopo che il loro pareggio nel finale contro l’Arsenal è stato escluso a seguito di una revisione del VAR. Gli Hammers pensavano di essersi guadagnati un drammatico gol nel recupero domenica quando Callum Wilson trovò la rete, solo per poi ribaltare il tiro. Il VAR ha ritenuto che Pablo avesse commesso fallo su David Raya durante la preparazione. Il club dovrebbe richiedere l’audio VAR. Fonti affermano che il West Ham chiederà ulteriori chiarimenti sulla decisione e richiederà anche l’accesso all’audio tra l’arbitro Chris Kavanagh e l’ufficiale del VAR Darren England.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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