Il West Ham chiede spiegazioni al PGMOL dopo le polemiche sul VAR nella sconfitta dell’Arsenal

Il West Ham ha annunciato che chiederà spiegazioni al PGMOL, l'organismo che si occupa degli arbitri nel calcio inglese, riguardo alla decisione di annullare un gol nel finale della partita contro l’Arsenal. La decisione è arrivata dopo una revisione del VAR, che ha portato alla cancellazione del pareggio per gli ospiti. La squadra ha dichiarato che contatterà ufficialmente gli ufficiali di gara per chiarimenti sulla vicenda.

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