In Brianza, le imprese tra Monza e Vimercate destinano fino al 10% del loro fatturato a programmi di welfare aziendale. Questi benefit vengono offerti ai dipendenti e contribuiscono a sostenere le famiglie locali. Si tratta di un investimento che coinvolge la microeconomia della zona, con un impatto diretto sulla vita quotidiana delle persone e sulla stabilità delle famiglie.

? Cosa sapere Le imprese tra Monza e Vimercate investono fino al 10% del fatturato nel welfare.. I nuovi benefit per i dipendenti sostengono la microeconomia e le famiglie brianzole.. Tra le strade di Monza e i distretti industriali di Vimercate, il benessere dei lavoratori assume una dimensione concreta con investimenti che raggiungono il 10% del fatturato aziendale attraverso bonus per i figli, auto aziendali e premi di risultato trasformati in servizi. Il tessuto produttivo della Brianza, caratterizzato dalla convivenza tra grandi multinazionali, società di consulenza in espansione e storiche realtà manifatturiere, sta vivendo una trasformazione profonda.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Welfare in Brianza: il nuovo pilastro che sostiene le famiglie

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