Santangelo | Risultati positivi dal progetto regionale Oasi per le famiglie caregiver

L'assessore regionale ha presentato i risultati del progetto Oasi, un'iniziativa della Regione ideata per offrire supporto alle famiglie caregiver. Durante l'incontro, sono stati condivisi i dati relativi alle attività svolte e ai benefici raggiunti nel corso del progetto. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il coordinamento nazionale delle famiglie con disabilità, si propone di migliorare il sostegno alle famiglie in difficoltà.