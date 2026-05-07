Santangelo | Risultati positivi dal progetto regionale Oasi per le famiglie caregiver
L'assessore regionale ha presentato i risultati del progetto Oasi, un'iniziativa della Regione ideata per offrire supporto alle famiglie caregiver. Durante l'incontro, sono stati condivisi i dati relativi alle attività svolte e ai benefici raggiunti nel corso del progetto. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il coordinamento nazionale delle famiglie con disabilità, si propone di migliorare il sostegno alle famiglie in difficoltà.
Illustrati i numeri e i risultati del progetto Oasi della Regione (Operazione per le attività di sollievo e incusione) voluto dall'assessore regionale Roberto Santangelo in collaborazione con Confad, il coordinamento nazionale delle famiglie con disabilità. Il progetto, avviato l'anno scorso, ha.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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