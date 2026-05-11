Il video del frigo abbandonato a Sestri fa il giro dei social | ecco come la Locale ha incastrato l’incivile

Un video che mostra un frigorifero abbandonato a Sestri si è diffuso sui social, attirando l’attenzione degli utenti. Nel frattempo, la Polizia locale ha portato avanti controlli nelle ultime tre settimane, identificando e multando 21 persone nel quartiere occidentale della città per aver lasciato rifiuti in modo illecito. Le attività fanno parte di un’operazione mirata a combattere l’abbandono di rifiuti nella zona.

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