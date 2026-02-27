Un video condiviso sui social ha attirato l’attenzione sulla Maratona di San Valentino, diventando rapidamente virale. La protagonista è una modella olandese che ha mostrato il suo coinvolgimento nella corsa, attirando numerosi commenti e condivisioni. L’evento si sta trasformando in una delle principali discussioni online, con tanti utenti che seguono aggiornamenti e reazioni legate alla manifestazione.

Per la Maratona di San Valentino miglior vetrina non poteva esserci: la modella e influencer olandese Lotte van Leeuwen ha pubblicato sulla propria pagina Instagram (dove conta qualcosa come 394mila followers) un video che la ritrae mentre corre in Valnerina l’edizione 2026 della Maratona ternana, andata in scena domenica 15 febbraio scorso. La runner, che in quel momento era prima, sottolinea l’incitamento ricevuto dalle altre podiste e podisti semplici appassionati che, in senso inverso al suo in quanto ancora nel “gruppone“, non le hanno risparmiato incoraggiamenti e “tifo“ incondizionato. "Mi si scioglie il cuore a ripensarci. Non riuscivo a smettere di sorridere mentre correvo", così ha scritto l’atleta olandese in un post che accompagna il video, ripreso come detto da più parti e divenuto praticamente virale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Video social della modella olandese. La Maratona fa il giro del mondo

