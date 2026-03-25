Un video di un incontro tra i due calciatori si è diffuso sui social. Prima della partita tra Brasile e Croazia, sono stati ripresi mentre si salutavano con abbracci e scambi di battute. Nel corso dell'incontro, uno dei due ha consegnato all’altro una maglietta. Il video ha attirato l’attenzione degli utenti online.

Luka Modric e Casemiro si sono riuniti in Sud America in occasione dell'amichevole internazionale tra Brasile e Croazia. I due hanno formato, insieme a Toni Kroos, lo zoccolo duro del centrocampo del Real Madrid che ha vinto 6 Champions League in 10 anni. L'incontro, organizzato da 'Roadto26', è apparso come una normale rimpatriata tra due amici che non si vedevano da tanto tempo. Chissà se, durante la chiacchierata, il centrocampista rossonero abbia anche provato a convincere il brasiliano a raggiungerlo al Milan. Di seguito, il video. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la top 11 dei parametri zero: da Goretzka a Lewandowski, tutti i nomi da tenere d’occhio Casemiro indicando l'orologio: "Dai ragazzi! Mamma mia!", poi i due si abbracciano e ridono. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, il video dell’incontro tra Modric e Casemiro fa il giro dei social: ecco cosa si sono detti

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