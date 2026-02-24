Olympiacos-Milano Lavarini e Piva | Dettare il nostro gioco ' inizio sarà fondamentale

L’allenatore di Milano ha spiegato che la squadra vuole imporre il ritmo fin dall’inizio, perché l’inizio sarà fondamentale per la partita contro Olympiacos. La formazione lombarda insiste sull’importanza di mantenere alta la concentrazione e di non lasciare spazio alle avversarie. I giocatori si preparano con attenzione, consapevoli che il risultato dipenderà anche dalla capacità di controllare il gioco fin dai primi scambi. La sfida si avvicina e tutti sono pronti.

la numia vero volley milano torna a calcare l'arena di monza per la gara di ritorno dei play off della cev champions league, pronta a consolidare una posizione favorevole dopo l'esito dell'andata. la sfida contro olympiacos piraeus offre l'occasione di chiudere la qualificazione ai quarti di finale in casa, sfruttando anche il fattore campo e la fiducia maturata nelle ultime settimane. nel match di andata le rosablù hanno imposto un 3-0 convincente, grazie a una prestazione di livello della capitana Paola Egonu, che ha terminato la partita con 17 punti ed è stata insignita per la seconda volta dell'MVP dopo la sfida della pool C, sul campo del melina merkouri.