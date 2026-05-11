Il tuo ex… Gf Vip Adriana Volpe sgancia la bomba ad Antonella Elia | gelo totale

Durante una conversione nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha ripercorso il rapporto con il suo ex compagno, Pietro Delle Piane. La discussione si è concentrata su alcuni episodi passati, e la conduttrice Adriana Volpe ha commentato la situazione, lasciando intendere tensioni tra le due. La conversazione è avvenuta in un clima di confronto diretto, senza che siano stati riferiti ulteriori dettagli o commenti esterni.

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