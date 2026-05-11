Il tuo ex… Gf Vip Adriana Volpe sgancia la bomba ad Antonella Elia | gelo totale
Durante una conversione nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha ripercorso il rapporto con il suo ex compagno, Pietro Delle Piane. La discussione si è concentrata su alcuni episodi passati, e la conduttrice Adriana Volpe ha commentato la situazione, lasciando intendere tensioni tra le due. La conversazione è avvenuta in un clima di confronto diretto, senza che siano stati riferiti ulteriori dettagli o commenti esterni.
Nella casa del Grande Fratello Vip, tra confessioni notturne e momenti sempre più emotivi, Antonella Elia è tornata a parlare del rapporto con il suo ex compagno Pietro Delle Piane. Un argomento che sembrava ormai definitivamente chiuso ma che, nelle ultime ore, ha riaperto emozioni e ricordi che la showgirl credeva di essersi lasciata alle spalle. Durante una conversazione molto intima con Adriana Volpe, Antonella ha ammesso che qualcosa dentro di lei sta cambiando. Se fino a poco tempo fa riusciva a ricordare soltanto i momenti più dolorosi della relazione, oggi stanno riaffiorando anche i ricordi felici vissuti insieme all’attore. Ed è proprio a quel punto che Adriana Volpe ha deciso di rivelarle qualcosa che ha lasciato Antonella completamente spiazzata.🔗 Leggi su Tvzap.it
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Il confronto inaspettato tra Adriana Volpe e Antonella Elia al GF Vip Un nuovo episodio ha fatto emozionare i fan del Grande Fratello Vip: Adriana Volpe ha svelato ad Antonella Elia un dettaglio sorprendente legato al suo ex compagno, Pietro Delle Piane. In facebook