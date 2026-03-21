Nel corso di una puntata del Grande Fratello Vip, Pietro Delle Piane ha messo un like a un post di Adriana Volpe, attirando l’attenzione di Antonella Elia. La reazione della Elia è stata immediata e visibile, alimentando sospetti e tensioni tra le due donne. La vicenda ha riacceso i sospetti di una rivalità già nota tra Antonella Elia e Adriana Volpe, coinvolgendo anche Pietro Delle Piane nel dibattito pubblico.

Perché Antonella Elia e Adriana Volpe hanno litigato?. Altro giro, altro scontro. Al Grande Fratello Vip la tensione tra Antonella Elia e Adriana Volpe riesplode con forza e stavolta c’entra anche un terzo nome: Pietro Delle Piane. Un semplice gesto – un like social e un messaggio di incoraggiamento – ha riacceso una rivalità mai sopita. Ma sotto la superficie c’è molto di più: vecchie ruggini, gelosie e conti mai chiusi. Il punto che fa esplodere tutto: l’ex di Antonella. Durante il confronto in diretta, Antonella Elia non nasconde il fastidio per il comportamento dell’ex compagno. A irritarla non è solo il gesto, ma il destinatario: Adriana Volpe. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - GF Vip: il like di Delle Piane ad Adriana Volpe fa esplodere Antonella Elia, i sospetti della ‘rivale’

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