Il tour dei Beati Paoli | torna l' itinerario tra i vicoli del centro storico e le antiche catacombe dedicato alla setta

A Palermo, il centro storico e i suoi sotterranei sono strettamente associati alla leggenda dei Beati Paoli, una setta segreta di incappucciati raccontata dallo scrittore Luigi Natoli. Ultimamente, è stato riproposto il tour che attraversa i vicoli della zona e le antiche catacombe, offrendo ai visitatori un percorso tra storia e leggende della città. L'itinerario si svolge seguendo i percorsi tradizionali, senza modifiche rispetto alle versioni passate.

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