Il tour dei Beati Paoli | torna l' itinerario tra i vicoli del centro storico e le antiche catacombe dedicato alla setta
A Palermo, il centro storico e i suoi sotterranei sono strettamente associati alla leggenda dei Beati Paoli, una setta segreta di incappucciati raccontata dallo scrittore Luigi Natoli. Ultimamente, è stato riproposto il tour che attraversa i vicoli della zona e le antiche catacombe, offrendo ai visitatori un percorso tra storia e leggende della città. L'itinerario si svolge seguendo i percorsi tradizionali, senza modifiche rispetto alle versioni passate.
Il centro storico di Palermo, specialmente con i suoi sotterranei, è intrinsecabilmente legato alla leggenda dei Beati Paoli, la famigerata setta segreta di incappucciati descritta dalla penna di Luigi Natoli. Il tour consiste in un viaggio, passi del romanzo alla mano, in compagnia di alcuni dei.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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