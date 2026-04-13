A Palermo torna il tour dei Beati Paoli itinerario tra catacombe e cripte legato alla leggenda della setta
A Palermo domenica 19 aprile si terrà nuovamente il tour dei Beati Paoli, organizzato da ArcheOfficina. L’evento si svolgerà tra le 10 e le 13 e prevede un percorso tra catacombe e cripte legato alla leggenda della setta. La visita guidata permette di scoprire i luoghi associati alla storia e alle tradizioni di questa figura misteriosa. L’iniziativa si svolge in diverse date nel corso dell’anno.
Domenica 19 aprile, dalle 10 alle 13 circa, torna il tour dei Beati Paoli, organizzato da ArcheOfficina.Il centro storico di Palermo, specialmente con i suoi sotterranei, è intrinsecabilmente legato alla leggenda dei Beati Paoli, la famigerata setta segreta di incappucciati descritta dalla penna.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Il tour dei Beati Paoli, torna l'itinerario guidato tra i vicoli di Palermo e le antiche catacombeIn arrivo la prossima data del tour dei Beati Paoli organizzato da ArcheOfficina domenica 22 marzo 2026 dalle 10 alle 13.
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