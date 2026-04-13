A Palermo torna il tour dei Beati Paoli itinerario tra catacombe e cripte legato alla leggenda della setta

A Palermo domenica 19 aprile si terrà nuovamente il tour dei Beati Paoli, organizzato da ArcheOfficina. L’evento si svolgerà tra le 10 e le 13 e prevede un percorso tra catacombe e cripte legato alla leggenda della setta. La visita guidata permette di scoprire i luoghi associati alla storia e alle tradizioni di questa figura misteriosa. L’iniziativa si svolge in diverse date nel corso dell’anno.