Il tempo stringe e macOS 27 è alle porte | cosa aspettarsi da questa versione?
Il 8 giugno si terrà la presentazione di macOS 27 alla Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026. La nuova versione del sistema operativo per computer Apple sarà svelata in quell'occasione, che si svolge annualmente. L’evento si concentrerà sui dettagli tecnici e sulle novità introdotte, con la possibilità di conoscere le caratteristiche principali di questa release. La data è imminente e l’attesa cresce tra gli utenti e gli sviluppatori.
L’8 giugno, data in cui macOS 27 verrà presentata alla Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026, è ormai alle porte. Tuttavia, affiorano alcune voce legate alle possibili novità della versione. Sembra che la versione beta sarà disponibile per gli sviluppatori a seguito di un comunicato ufficiale. Diverso, invece, per la beta pubblica che dovrebbe essere distribuita a luglio. Nello specifico, però, di quali novità stiamo parlando? Prima della presentazione ufficiale, cosa possiamo aspettarci da macOS 27?. Una delle prime novità, secondo i leak, riguarderebbe un’app dedicata a Siri. Non più un’assistente vocale, bensì un chatbot con caratteristiche analoghe a Gemini e ChatGPT.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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