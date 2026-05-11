Il tempo stringe e macOS 27 è alle porte | cosa aspettarsi da questa versione?

Il 8 giugno si terrà la presentazione di macOS 27 alla Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026. La nuova versione del sistema operativo per computer Apple sarà svelata in quell'occasione, che si svolge annualmente. L’evento si concentrerà sui dettagli tecnici e sulle novità introdotte, con la possibilità di conoscere le caratteristiche principali di questa release. La data è imminente e l’attesa cresce tra gli utenti e gli sviluppatori.

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