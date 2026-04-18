Cosa aspettarsi e cosa no da WrestleMania 42

WrestleMania 42 si svolge a Las Vegas il 18 aprile 2026, con una card già annunciata dalla WWE. La manifestazione prevede due eventi principali: nella prima notte, Cody Rhodes affronta Randy Orton, mentre nella seconda, CM Punk si confronta con Roman Reigns. La card include anche altri incontri ufficializzati, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sugli sviluppi delle storie. La manifestazione si svolge presso una location di grande capienza nella città statunitense.

Las Vegas, 18 aprile 2026 – WrestleMania 42 arriva a Las Vegas con una card già ufficializzata da WWE e con due main event che spostano il peso narrativo dell’intero weekend: Cody Rhodes contro Randy Orton nella prima notte e CM Punk contro Roman Reigns nella seconda. Attorno a loro c’è una line-up molto ricca, con 13 match distribuiti tra sabato 18 e domenica 19 aprile all’ Allegiant Stadium. Più che inseguire sorprese a ogni costo, vale la pena leggere la card per ciò che promette davvero: alcuni incontri sembrano costruiti per il grande racconto, altri per la violenza controllata, altri ancora per il puro caos da palcoscenico massimo. Cody Rhodes contro Randy Orton.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Cody Rhodes vs. Randy Orton - Undisputed WWE Championship Match at WrestleMania 42

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