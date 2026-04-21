Il design ’invade’ la città dal centro alle periferie

Durante la Design Week di Milano, in programma fino al 26 aprile in concomitanza con il Salone internazionale del Mobile, si svolgono numerosi eventi e iniziative in tutta la città, dal centro alle periferie. La manifestazione coinvolge esposizioni, installazioni e incontri dedicati al mondo del design, portando l’attenzione sulla presenza di questo settore in vari quartieri cittadini. La settimana rappresenta un’occasione per mettere in mostra progetti e novità del settore a livello nazionale e internazionale.

Fino al 26 aprile, in occasione del Salone internazionale del Mobile, Milano, come ogni anno, ospita la Design week, una settimana di eventi e iniziative dedicate al design. Per questa edizione sono previste più di 267 iniziative negli spazi pubblici e negli showroom delle zone del design, nei palazzi storici, nei musei, nei teatri e negli spazi ex industriali, fino ai quartieri più lontani dal centro. Porta Venezia, Brera, Villa Mirabello con Civicity, 5 Vie nella zona della ex Borsa, il dato che balza agli occhi è che mai come quest’anno il design si riprende la città e si espande fino a dialogare con le periferie. Mostre, esposizioni, installazioni ed eventi aperti al pubblico coinvolgeranno, complessivamente 19 diversi quartieri della città, ciascuno contraddistinto da una propria identità e da un diverso approccio alla creatività.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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